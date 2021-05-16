عضو بمفوضية حقوق الإنسان يطالب الكاظمي بإلغاء المخالفات المُحررة بحظر التجوال

2021/05/16 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الاحد، بإطلاق مبادرة وصفها بـ "الإنسانية" لالغاء المخالفات التي حررت اثناء حظر التجوال.

وقال الغراوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الغرامات التي حررت ابان حظر التجوال من قبل مديرية المرور استهدفت سائقي التكسي وذوي الدخل المحدود".

وبين ان "العديد من المواطنين لم يستطيعوا الالتزام بالحظر الامني المفروض بسبب حاجتهم الماسة الى ممارسة اعمالهم للحصول على مصدر رزق يسد حاجة عوائلهم الانسانية والمعيشية".

وطالب رئيس الوزراء ومدير المرور العام "باطلاق مبادرة انسانية لالغاء كافة الغرامات التي حررت اثناء حظر التجوال وخصوصا نحن نعيش ايام عيد الفطر المبارك"، عاداً "هذه المبادرة بالواجب الانساني تجاه المواطن".

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