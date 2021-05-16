غانتس يشرف على

2021/05/16 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر خاصة للحرة، الأحد، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أشرف على عمليتي استهداف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار وشقيقه محمد في خانيونس، ومشروع "المترو".

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