علاوي يندد بصمت العالم على ما يجري في غزة داعياً لموقف عربي واسلامي لنصرة الفلسطينيين

2021/05/16 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، بشان الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر: “صمت العالم ولم تصمت فلسطين،اسلوب الاعتداءات والعنجهية يؤكد فشله مرة اخرى”.واضاف، ان”ما تتعرض له غزة وابناؤها من مجازر تستدعي توحيد … Readmore

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