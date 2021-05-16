منح 56 مليون جرعة لقاح في بريطانيا

2021/05/16 | 12:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد، أنه جرى إعطاء 56 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 516 ألفاً و510 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، شهرين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 21 أسبوعاً.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.46 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفاً و937 حالة حتى الآن.

ومضى قرابة عام و15 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

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