ارتفاع معدل السياحة في السليمانية

2021/05/16 | 12:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصد اكثر من 83 الف سائح الاماكن السياحية في حدود محافظة السليمانية، خلال ايام عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم السياحة في السليمانية ارام شواني لـ PUKmedia اليوم الاحد، انه وخلال 5 ايام عطلة بمناسبة عيد الفطر، قصد 83 الفا و779 سائحا المناطق السياحية في حدود محافظة السليمانية.

واضاف، ان 95% من السياح جاؤوا من مناطق جنوب ووسط العراق ومقارنة بايام العيد من العام الماضي، فان معدل السياحة في ارتفاع كبير، بشكل قصد 50 الف سائح حدود محافظة السليمانية خلال عيد الفطر من العام الماضي، الا ان اكثر من 83 الف سائح قصدوا مناطق السليمانية في عيد هذا العام.

واشار شواني الى ان العام الماضي وبسبب انتشار فايروس كورونا وقرار حظر التجوال، فان المناطق السياحية في السليمانية لم تستقبل العديد من السياح، لكن هذا العام ورغم حظر التجوال وعدد من الاجراءات الاخرى في مدن جنوب ووسط العراق، فان العديد من السياح قصدوا حدود محافظة السليمانية.

PUKmedia جمال سركتي/ تصوير: شاد ابراهيم

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