نادية مراد وماس يفتتحان مركز المرأة والسلام والأمن في برلين

2021/05/16 | 12:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السفارة الألمانية في بغداد اليوم الأحد، ان وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس والحائزة على جائزة نوبل نادية مراد افتتحا بناية تحمل اسم "المرأة والسلام والأمن" في الأكاديمية الدبلوماسية الألمانية في برلين تيجيل.

وبحسب البيان، أكد ماس عند افتتاح بناية تحمل اسم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 "المرأة والسلام والأمن" في الأكاديمية للأجيال الناشئة من موظفي وزارة الخارجية الألمانية في برلين تيجيل، على الدور المركزي للنساء كمشاركات نشيطات في عمليات السلام.

وشدد ماس على أهمية حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم مضيفا، "حيث تُنتهك حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون هناك استقرار سياسي على المدى الطويل".

وتابع الوزير بالقول، إن احترام حقوق النساء والفتيات هو مؤشر مركزي للغاية.



هذا هو أحد الأسباب التي جعلت جدول أعمال "المرأة والسلام والأمن" عنصرًا أساسيًا في السياسة الخارجية الألمانية في السنوات الأخيرة ".

ونوه إلى أن أهداف جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يحمل نفس الاسم، والتي تؤكد على أهمية دور المرأة في عمليات السلام، هي جزء لا يتجزأ من التدريب في جميع التخصصات في الأكاديمية.

PUKmedia اعلام السفارة الالمانية

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