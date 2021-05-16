حقوق الإنسان توجه طلبًا للحكومة لإلغاء الغرامات التي استهدفت سائقي التكسي

2021/05/16 | 12:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلغاء المخالفات التي حُررت أثناء حظر التجوال.

وقال الغراوي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الغرامات التي حررت أبان حظر التجوال من قبل مديرية المرور استهدفت سائقي التكسي وذوي الدخل المحدود".

وبين أن "العديد من المواطنين لم يستطيعوا الالتزام بالحظر الأمني المفروض بسبب حاجتهم الماسة إلى ممارسة أعمالهم للحصول على مصدر رزق يسد حاجة عوائلهم الإنسانية والمعيشية".

وطالب "رئيس الوزراء ومدير المرور العام بإطلاق مبادرة إنسانية لإلغاء كافة الغرامات التي حررت أثناء حظر التجوال"، واصفًا "هذه المبادرة بالواجب الإنساني تجاه المواطن، خاصة ونحن نعيش أيام عيد الفطر المبارك".

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