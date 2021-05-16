القبض على شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة في الديوانية

2021/05/16 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية – واع - أمين محمد الهلالي

ألقت شرطة الديوانية، اليوم الأحد، القبض على شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي في قيادة شرطة الديوانية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفرزة سيطرة عفك التابعة إلى قيادة شرطة محافظة الديوانية القت القبض على شخصين قادمين من محافظات أخرى بعد أن وجدت بحوزتهما مادة الكريستال والحبوب المخدرة".

وأضاف أنه "تم ارسالهما إلى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض التحقيق معهما واحالتهما إلى القضاء".

وكانت مديرية مكافحة المخدرات قد أعلنت اليوم الأحد عن القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في البصرة والأنبار.

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