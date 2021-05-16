مسؤول أمني: انشاء 4 لجان ولواءين مشتركين بين الجيش والبيشمركة

2021/05/16 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول أمني في إقليم كردستان عن تفاصيل الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل لملء الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وأكد اللواء عبد الخالق طلعت ممثل وزارتي داخلية إقليم كردستان والبيشمركة في قيادة العمليات المشتركة، ان الاتفاق الأخير يتضمن تفعيل غرف العمليات المشتركة بين الطرفين، وإنشاء أربع لجان ولواءين مشتركين بين البيشمركة والجيش العراقي لضبط أمن المناطق التي تشهد فراغا أمنيا، وذلك في ضوء الزيارة التي قام بها وفد الإقليم الى بغداد ولقائه مع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مضيفا ان بغداد توصلت الى قناعة مفادها ان فرض الامن في تلك المناطق غير ممكن من دون مشاركة القوات الكردية.

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