حقوق الانسان تطالب الكاظمي بإلغاء المخالفات التي تم تحريرها خلال فترة حظر التجوال

2021/05/16 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإطلاق مبادرة انسانية لإلغاء المخالفات التي تم تحريرها خلال حظر التجوال.

وقال الغراوي في بيان ان العديد من المواطنين لم يستطيعوا الالتزام بالحظر الامني المفروض بسبب حاجتهم الماسة الى ممارسة اعمالهم للحصول على مصدر رزق يسد حاجة عوائلهم الانسانية والمعيشية مبينا ان الغرامات التي حررت ابان حظر التجوال من قبل مديرية المرور استهدفت سائقي التكسي وذوي الدخل المحدود.

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