التحالف الدولي يدمر 5 أوكار لداعـــش بضربات جوية في جبال حمرين

2021/05/16 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ طيران التحالف الدولي تسع ضربات جوية استهدفت خمسة اوكار لتنظيم داعش في جبال حمرين.

وأكدت خلية الاعلام الأمني أن طائرات التحالف الدولي وبالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من تدمير خمسة اوكار لتنظيم داعش في جبال حمرين من خلال تنفيذ تسع ضربات جوية.

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