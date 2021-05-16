اعتقال متهم بقضايا نصب واحتيال شمالي بغداد

2021/05/16 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن اعتقال متهم بقضايا نصب واحتيال وضبط سيارة مسروقة شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة بغداد وتحديدا في سيطرة الجزيرة ومن خلال التدقيق في حاسبة المطلوبين القت مفارز السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق قضايا نصب واحتيال".

وأضافت أن "سيطرة التاجي التابعة للمديرية المذكورة ضبطت عجلة مسروقة مؤشرة في قاعة البيانات تم تسليم العجلة مع سائقها الى مكتب مكافحة سرقة السيارات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".

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