2021/05/16 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افادت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على متهم بقضايا نصب واحتيال، وضبط عجلة مسروقة في سيطرة التاجي شمالي العاصمة.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بالنصب والاحتيال وضبط عجلة مسروقة شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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