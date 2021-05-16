الأمن النيابية: الحكومة ستتعاقد مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي

2021/05/16 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى زيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي، في حين كشفت عن سعي الحكومة إلى التزوّد بمنظومة دفاع جوي حديثة.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، إن الموازنة المالية للعام الحالي تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة العراقية بأجهزة حديثة، لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم..



وأشار الشمري إلى أن الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي المتكامل مبيناً أن التعاقد من اختصاص وزارة الدفاع، ومن خلال دائرة التجهيز والتسليح في الوزارة، وأن اللجنة ستراقب العقود كافة التي تبرمها وزارة الدفاع.

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