قائمة باسعار الدولار والمعادن الثمينة في الاسواق العراقية

2021/05/16 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار وبعض العملات فضلا عن المعادن الثمينة في الأسواق المحلية ليوم الأحد (16 آيار 2021):

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,500

سعر شراء الدولار 147,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,215,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 121,45 دولار

100 باوند 140,98 دولار

100 دولار 844,42 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1843,32 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 68,82 دولارا

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 65,51 دولارا

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