2021/05/16 | 12:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوزـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، أن فروعه مفتوحة خلال أيام العطل والمناسبات لصرف مستحقات المنافذ الخاصة وتسلُّم مبالغ المنتجات النفطية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فروع مصرف الرافدين المخصصة لدفع مستحقات أصحاب المنافذ الخاصة وتسلَّم مبالغ المنتجات النفطية مفتوحة في أيام الأسبوع والعطل والمناسبات".

وأضاف أن "المصرف يواصل تقديم خدماته من دون انقطاع أو توقف ولجميع فئات المجتمع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن استمرار جميع فروعه بتقديم الخدمات خلال ايام العطل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن استمرار جميع فروعه بتقديم الخدمات خلال ايام العطل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).