شرطة كركوك تنعى ضابطاً رفيعاً توفي إثر مضاعفات كورونا (صورة)

2021/05/16 | 12:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت مديرية شرطة كركوك، الأحد، ضابطا رفيعا وافته المنية جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آيار 2021)، "ببالغ الحزن والاسى تنعى مديرية شرطة محافظة كركوك فقيدها الراحل العميد ( كمال نجم الدين خورشيد) مواليد (1969- كركوك) المنسوب الى قسم الحسابات مديريتنا بسبب مضاعفات فيروس كورونا".

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