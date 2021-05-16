2021/05/16 | 12:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار الروبوت الايراني “سورنا” كرابع أفضل روبوت في العالم

اعتبرت الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، الروبوت (الانسان الآلي) الايراني ، سورنا رابع أفضل روبوت في العالم خلال العام 2020.

وصنفت الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME) في تقريرها لشهر مارس ، افضل عشرة روبوتات تم تصميمها في العالم 2020 حيث حاز الروبوت الايراني للابحاث “سورنا” على المركز الرابع في هذا التصنيف.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، يحاول المهندسون الميكانيكيون في جامعة طهران إنتاج روبوت “سورنا” منذ عام 2020، وتم وصف أحدث طراز لهذا الروبوت “سورينا 4” ، على أنه إنسان آلي بحجم الإنسان يمكنه التعرف على الأشخاص والأشياء، وتشخيص الأشخاص الذين يتحدثون، والتحدث والمشي بسرعة 0.7 كيلومتر في الساعة.

و يمتلك هذا الروبوت 43 درجة من الحرية ويداه قادرة على حمل الأشياء بأحجام مختلفة، ويستخدم المهندسون “سورنا” للبحث في حركة القدمين والذكاء الاصطناعي ولجذب الطلاب للعمل في مجموعة متنوعة من المهن الهندسية.

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