ديالى تسجل أقل معدل إصابات يومي بكورونا

2021/05/16 | 12:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية صحة ديالى، اليوم الأحد، عن تسجيل أقل معدل إصابات بفيروس كورونا في المحافظة منذ بداية الشهر الحالي.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، في بيان، إن “ديالى سجلت 110 اصابة جديدة بفيروس كورونا”، مشيراً إلى إن هذا الحصيلة هي الادنى خلال أيار”.وأضاف العزاوي أن “صحة المحافظة سجلت أيضاً 488 […]

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