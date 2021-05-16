خمس مباريات بدوري الكرة الممتاز اليوم.. توقيتاتها والقنوات الناقلة

2021/05/16 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تفتتح اليوم الاحد (16 آيار 2021)، الجولة 31 من منافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.

الكهرباء – السماوة – الساعة (4:30) عصرا – تُسجل وتُبث من قناة الشباب سبورت

الصناعات – الديوانية - الساعة (4:30) عصرا – تُسجل وتُبث من قناة الشباب سبورت

الزوراء – القاسم – الساعة السابعة مساءً – تُبث مباشرة من قناة الشباب سبورت

الميناء – الشرطة – الساعة ( 9:30) - تُبث مباشرة من قناة الشباب سبورت

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