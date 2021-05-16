وفاة سائح بعد غرقه في بحيرة دوكان بالسليمانية

2021/05/16 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر أمني من محافظة السليمانية، اليوم الاحد، بوفاة سائح غرق في بحيرة دوكان بالمحافظة، ليكون ثاني حادث في أقل من 24 ساعة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سائحاً غرق في بحيرة دوكان بمحافظة السليمانية، ما يعد ثاني حادث غرق مسجّل في أقل من 24 ساعة".

وكان 3 شبان قد قضوا غرقاً يوم أمس بعد نزولهم إلى شلال كلي علي بيك في محافظة أربيل، لتحذر هيئة السياحة بإقليم كردستان من السباحة في الأنهار والبحيرات.

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