2021/05/16 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد، أن وزراء خارجية دول التكتل سيجرون الثلاثاء محادثات طارئة عبر الفيديو بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بوريل على تويتر الأحد: “في ضوء التصعيد القائم بين إسرائيل وفلسطين وعدد الضحايا المدنيين غير المقبول، سأعقد مؤتمراً استثنائياً عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، سننسق وسنناقش الطريقة الأمثل التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهم من خلالها في وضع حد للعنف الحالي”.

التالي

منذ ساعتين

اليابان وأمريكا وفرنسا تواصل تدريباتها العسكرية

منذ 3 ساعات

“الكابينيت” الإسرائيلي يعقد اجتماعاً بشأن غزة

منذ 4 ساعات

الصين تنتقد فشل مجلس الامن

منذ 4 ساعات

ألمانيا تدعو لخطوات تحتوي التصعيد بين إسرائيل وحماس

منذ 15 ساعة

دولة عربية تغلق 13 مسجدا بسبب كورونا

منذ 15 ساعة

إسرائيل تتوعد حماس بـ”ليلة صاخبة”

منذ 16 ساعة

فتح المنافذ البرية والمطارات خلال شهر

منذ 17 ساعة

تظاهر الآلاف في لندن احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لغزة

منذ 19 ساعة

واشنطن تطالب إسرائيل بضمان سلامة الصحفيين

منذ 20 ساعة

دولة عربية تضع شرطا لزواج المرأة المطلقة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع أوروبي طارئ لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع أوروبي طارئ لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).