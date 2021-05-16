تجارة الحبوب تعلن ارتفاع كميات الحنطة المسوَّقة لمخازنها

2021/05/16 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - علي كريم

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، اليوم الأحد، عن ارتفاع كميات الحنطة المسوَّقة لمخازنها إلى أرقام كبيرة وبفترة قصيرة.

وقال مدير عام الشركة عبد الرحمن الجويبراوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد مرور شهر على بدء حملة التسويق الحكومي، تجاوزت كميات الحنطة المسوَّقة لمخازن الشركة المليون ونصف المليون طن".

وأضاف، أن "كميات الحنطة المسوَّقة لمراكز تسويق فروع الشركة تشهد ارتفاعاً طردياً"، مبيّناً أن "الشركة استحصلت الموافقات الوزارية لعمل تجربة الخِبازة للحنطة المسوَّقة للعام 2021 لغرض تجهيزها للمطاحن ورفد مفردات البطاقة التموينية بمادة الطحين".

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