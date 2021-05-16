يمكن ، بل يجب شكم النزعة العدوانية الإسرائيلية - سعيد مضيه

2021/05/16 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه يمكن بل يجب شكم النزعة العدوانية الإسرائيلية غير مجد ، وقد يقدم خدمة للعدوان الإسرائيلي ، الغرق في النقاش بصدد ضرورة ونجاعة الدخول في الصدام المسلح مع قوة عسكرية تعتمد دوما حرب الأرض المحروقة.



قد تتوفر ظروف تفرض المواجهة العسكرية مع قوة غاشمة .



نتنياهو وأنصاره ودول الغرب الامبريالية اعتادوا تبرير إقدام إسرائيل على العدوان العسكري، مبادرةً أكان العدوان العسكري أو رد فعل، ب "الدفاع عن النفس" ، ......





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