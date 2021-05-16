هل ستعيد دول آسيا كتابة التاريخ وتغيير الثقافة المعاصرة ؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2021/05/16 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد كان للحملة الفرنسية على الشرق الفضل فى اكتشاف أن دول الشرق الأوسط تعيش على هامش الحضارة الغربية بثقافتها وفكرها وعلمها الذى انتقل إليهم خلال القرنين التاسع عشر والقرن العشرين ، وتنازلت معظم دول الشرق الأوسط طواعية عن حضارتها وثقافتها وفكرها ، وقد حاولت انجلترا فعل نفس الشئ فى الهند ولكنها بعد فترة – وربما لقوة الفكر الهندى- تكيفت مع تاريخ الهند وحدث ارتداد عكسى انتقل فيه الفكر الهندى إلى أوروبا ن ......





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