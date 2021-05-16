السعودية تدين

2021/05/16 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، ما وصفها بـ"الانتهاكات الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين، وطردهم قسريا من المنازل في القدس الشرقية.

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