قارة ستبقى “مغلقة” ومعزولة عن العالم لعام إضافي كامل: الابواب لن تفتح قبل منتصف 2022

2021/05/16 | 13:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

قال مسؤولون أستراليون، اليوم الأحد، إن أستراليا متمسكة بخطط إعادة الانفتاح على بقية العالم اعتبارا من منتصف العام المقبل، رافضة ضغوطا متزايدة لإنهاء إغلاق الحدود الدولية.

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام غير المواطنين وغير المقيمين في مارس 2020 ومنذ ذلك الحين لا تسمح بدخول سوى عدد محدود فقط من الوافدين الدوليين، وبشكل أساسي المواطنين الأستراليين العائدين من الخارج.

وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، في تصريح: “سنسترشد دائما بالنصائح الطبية والمشورة الاقتصادية”.

وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة، جوش فرايدنبرج، لهيئة الإذاعة الأسترالية في وقت سابق اليوم إن النصيحة الطبية لإبقاء الحدود مغلقة “خدمتنا جيدا خلال هذه الأزمة”.

وأدى إغلاق الحدود الأسترالية، إضافة إلى عمليات العزل العام والتعقب السريع للحالات المصابة بكورونا والامتثال للصحة العامة، إلى تصنيف تدابير استراليا لمكافحة الفيروس من بين أكثر الإجراءات فعالية في العالم.



ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة حتى الآن في أستراليا نحو 29700 إصابة، والوفيات 910 حالات وفاة.

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