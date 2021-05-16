2021/05/16 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت قبادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة في كركوك، وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة بكركوك المركز الخبري الوطني.

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