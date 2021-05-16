بينها إصابة شخص برصاص بسبب دعوة عشاء.. أبرز 3 أحداث أمنية ببغداد في 24 ساعة - عاجل

2021/05/16 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأبرز 3 أحداث أمنية شهدتها العاصمة بغداد خلال الـ 24 ساعة، من بينها إصابة شخص برصاص في رأسه بسبب دعوة عشاء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً أطلق النار على آخر بسبب خلاف حصل بينهم، وهو عدم دعوة الاول الى مأدبة عشاء في منطقه البلديات شارع الكهرباء، ما أدى الحادث الى إصابتهم في منطقه الرأس ونقل المصابين إلى مستشفى الجملة العصبية ولاذ الفاعل بالهروب".

وأضاف، أن "جثة غريق تعود إلى شخص اُنتشلت من داخل نهر ديالى ضمن منطقة حي البتول قرب الجسر الفرنسي، وتم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي".

ولفت إلى أن "شخصا يستقل عجلة نوع برنس دهس آخر طالباً في منطقة التاجي قرية عواد الحسين الشارع العام، ليؤدي الحادث إلى وفاته مع نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي، فضلاً عن إيداع الداهس التوقيف".

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