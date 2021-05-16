شرطة البصرة تفض نزاعاً عشائرياً مسلحاً

2021/05/16 | 13:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت مديرية شرطة البصرة من فض نزاع عشائري في منطقة المعقل والقاء القبض على المتسببين به.وذكرت المديرية في بيان ان “قوة تابعة لها توجهت الى مكان الحادث وقامت بعملية تفتيش وسيطرت على النزاع وإلقت القبض على عدد من المتهمين بالتسبب فيه فضلا عن ضبط ٧ عجلات وبندقيتين نوع كلاشنكوف وبندقية نوع M4 ومخازن اعتدة مختلفة”.واشارت المديرية الى “قيامها بإحالة جميع الملقى القبض عليهم الى الجهات المعنية لغرض استكمال الاجراءات القانونية”.

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