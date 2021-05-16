2021/05/16 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع-حسين عمَّار

أكد الناطق الإعلامي وعضو إدارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد، أن فريقه على أتمَّ الجاهزية لمواجهة فريق القاسم، مشدداً على ضرورة استغلال المباراة لتعويض النتائج السابقة .

وقال رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العرقية (واع)، اليوم الأحد، إن "جميع المباريات المقبلة مهمة للزوراء لاسيما فريق القاسم الذي سيلعب بقوة ليبتعد عن شبح الهبوط"، مبيناً أن "الزوراء ضمن الفرق الأربعة المتقدمة والمتقاربة في النقاط وفقدان اي نقطة سيؤثر على موقعه في جدول الترتيب".

وأضاف رشيد أن "الفريق أضاع العديد من الفرص في مباراته السابقة أمام زاخو ولابدَّ له من استغلال هذه المباراة بشكل جيد للتعويض"، لافتاً إلى أن " كتيبة النوارس بقيادة المدرب راضي شنيشل على استعداد كامل بدنيَّاً ونفسيَّاً لحسم المباراة وبصفوف مكتملة ماعدا لاعب خط الوسط احمد فاضل الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الحرمان نتيجة تراكم البطاقات الصُفر ".

لافتاً إلى أن" الفريق سيلعب بإسلوب هجومي لزيادة الضغط على الخصم وضمان نقاط المباراة وتقديمها هدية لجماهير النوارس كتعويض عن تعادل أمام زاخو في الجولة السابقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد: الزوراء سيلعب بإسلوب هجوميّ ولامجال لفقدان النقاط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رشيد: الزوراء سيلعب بإسلوب هجوميّ ولامجال لفقدان النقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).