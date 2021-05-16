الموارد المائية تكشف عن اسباب انخفاض منسوب المياه بنهر دجلة

2021/05/16 | 13:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن أسباب اِنخفاض منسوب المياه في نهر دجلة، فيما أشارت إلى أنه لا يوجد شحُّ بالمياه.وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب، في تصريح صحفي، إن “انخفاض مناسيب نهر دجلة يعود لسبب تشغيلي وليس لعدم وجود مياه، حيث إن الخزين المتاح في سد الموصل جيّدٌ ، ويمكن […]

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