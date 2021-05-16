الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصين مسلحين بالسكاكين عبرا من الأردن

2021/05/16 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد شخصين مسلحين بالسكاكين قالت إنهما عبرا الحدود من الأردن.

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