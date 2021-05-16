العراق يتسلم شحنات جديدة من لقاح فايزر

2021/05/16 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا “فايزر”.وذكر بيان للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “شحنة […]

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