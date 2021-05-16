95% منهم من وسط وجنوب العراق.. 83 ألف سائح دخلوا حدود السليمانية خلال عيد الفطر

2021/05/16 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قصد اكثر من 83 الف سائح الاماكن السياحية في حدود محافظة السليمانية، خلال ايام عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم السياحة في السليمانية ارام شواني اليوم الاحد بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ، انه وخلال 5 ايام عطلة بمناسبة عيد الفطر، قصد 83 الفا و779 سائحا المناطق السياحية في حدود محافظة السليمانية “.

واضاف، ان 95% من السياح جاؤوا من مناطق جنوب ووسط العراق ومقارنة بايام العيد من العام الماضي، فان معدل السياحة في ارتفاع كبير، حيث قصد 50 الف سائح حدود محافظة السليمانية خلال عيد الفطر من العام الماضي، الا ان اكثر من 83 الف سائح قصدوا مناطق السليمانية في عيد هذا العام “.

وتابع شواني :في العام الماضي وبسبب انتشار فايروس كورونا وقرار حظر التجوال، فان المناطق السياحية في السليمانية لم تستقبل العديد من السياح، لكن هذا العام ورغم حظر التجوال وعدد من الاجراءات الاخرى في مدن جنوب ووسط العراق، فان العديد من السياح قصدوا حدود محافظة السليمانية”.

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