الصحة العراقية تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح ’فايزر’

2021/05/16 | 13:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر إلى العراق.

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وأكدت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 آيار 2021)، "وصول شحنة جديده من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وصلت اليوم".

وأضافت انه "توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".

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