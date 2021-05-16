وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر الى اقليم كوردستان والعراق

2021/05/16 | 13:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الأحد 16/5/2021، وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر الى العراق واقليم كوردستان.

وأكدت الشركة في بيان، أنه تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق، بما فيها اقليم كوردستان.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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