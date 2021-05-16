شرطة رابرين تنفي فرار سجين معتقل

2021/05/16 | 13:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث باسم شرطة رابرين المقدم شورش اسماعيل اليوم الاحد خبر فرار السجين المعتقل سليمان هلشويي من السجن.

وقال اسماعيل لـ PUKmedia، ان شائعات فرار سليمان هلشويي من السجن بعيدة عن الصحة، مضيفا، ان المتهم لا يزال يقبع في حبس وترحيل رابرين بقرار القاضي بناء على المادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

واضاف، ان بعض الصفحات والمواقع غير الرسمية وغير المسؤولة ولاغراض خاصة بها تنشر تلك الشائعات، ونؤكد للمواطنين بان المتهم الان يقبع في حبس وترحيل رابرين بقرار من القاضي.

PUKmedia خاص

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