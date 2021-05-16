الطيران العراقي يوجه ضربات على انفاق داعش في نينوى

2021/05/16 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، ان الطيران العراقي وجه ضربات على انفاق داعش في نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F16 العراقية سلسلة من الضربات الجوية جنوب شرق الموصل".

واضافت ان "الضربات استهدفت انفاقا كان يستخدمها عناصر داعش الارهابي في عملياتهم ضد قوات الامنية".

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