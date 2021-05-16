2021/05/16 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دكت طائرات الـF16 العراقية، اليوم الأحد، أنفاقاً لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات F16 تدك أنفاقاً لداعش بنينوى المركز الخبري الوطني.

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