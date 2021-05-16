الخارجية الأردنية تعلق على

2021/05/16 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أنها تتابع موضوع الأردنيين اللذين اعتقلتهما إسرائيل عند الحدود الأردنية الإسرائيلية.

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