أزمة الحكم في العراق من وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/05/16 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد شخص بحق الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه بأن المشاكل المستعصية الحل تتكاثر في إطار منظومة الحكم القائمة ونهجها حيث تشهد الأوضاع في البلاد مزيدا من التعقيد والتشابك والتدهور على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية – الاجتماعية , لتصبح ازمة شاملة ذات ابعاد بنيوية وسياسية , وقد تعمقت هذه الأزمة بجوانبها المتعددة وتجلت كأزمة نظام حكم وحكومة وأزمة علاقات وعدم ثقة متبادلة بين القوى والكتل المتنفذة .

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