شحنة جديدة من “اللقاح الذهبي” وفق المعدل الأسبوعي.. كم بلغت عدد الجرعات القادمة للعراق؟

2021/05/16 | 14:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر، لتكون هذه سادس وجبة تصل العراق منذ وصول اول وجبة في 11 نيسان.

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان.

ووصلت في 11 نيسان الماضي، اول وجبة من لقاح فايزر بواقع 50 الف جرعة، انتهت خلال اسبوع واحد، مادفع العراق للتعاقد على مضاعفة الجرعات من فايزرمن 3 إلى 6 ملايين جرعة، على ان يتم تجهيز العراق باللقاح على شكل دفعات اسبوعيًا، كل اسبوع 25 الف جرعة.

وبعد الدفعة الاولى البالغة 50 الف جرعة في 11 نيسان، استلم العراق 5 دفعات اضافية في 18 و24 نيسان، وفي 3 و9 و16 ايار الجاري، في كل دفعة 25 الف جرعة، مايعني ان عدد الجرعات الواصلة للعراق بلغت حتى الان اكثر من 175 الف جرعة.

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