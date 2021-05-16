بابا الفاتيكان يطلق دعوة ’عاجلة’ لوقف القتال في فلسطين

2021/05/16 | 14:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، إلى "وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

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وشدد البابا فرنسيس على أن "مقتل العديد من الأبرياء في الأيام الأخيرة، بمن فيهم الأطفال، أمر غير مقبول".

وقال في عِظَةٍ أسبوعية بساحة القديس "بطرس": "إنني أدعو للتهدئة وأطلب من المسؤولين وقف صخب الأسلحة والسير في طريق السلام".

وأضاف "لقد مات الكثير من الأبرياء، ومن بينهم أطفال أيضا، هذا أمر فظيع وغير مقبول، وإن موتهم علامة على أن أناسا لا يريدون بناء مستقبل، بل يدمرونه أتساءل إلى أين ستؤدي الكراهية والانتقام؟

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