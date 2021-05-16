توقيع اتفاقية رياضية بين العراق والامارات

2021/05/16 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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العراق يوقع اتفاقية طبية رياضية مع الامارات

أبرمت، اليوم الأحد، الهيأة التطبيعية مع “مركز الفيفا الطبي المتميز” في دبي اتفاقية تقديم خدمات طبية في مجال الطب الرياضي لمدة سنة قابلة للتجديد.

وقالَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان في بيان إن “مركز الفيفا الطبي المتميز هو المستشفى المعتمد من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي، ويقدم خدمات طبية مميزة للرياضيين المصابين، لذلك انصبت جهودنا من أجل توقيع هذه الاتفاقية”.

وأضافَ أن “مدة الاتفاقية سنة واحدة قابلة للتجديد من تاريخ توقيعها اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/١٦ حتى ٢٠٢٢/٥/١٥ ، وتشمل الاتفاقية معالجة إصابات اللاعبين الدوليين وغير الدوليين، وإجراء التداخل الجراحي والعلاج الطبيعي والفيزيائي، ويتكفل مركز الفيفا الطبي المتميز بإصدار تأشيرة للدخول الى الامارات”.

وأشارَ بنيان إلى ان “هناك خصومات مالية تصل الى ٥٠٪ من الأجور على التداخلات الجراحية مع تسهيلات أخرى من حيث توفير العلاج التأهيلي في مركز الفيفا الطبي المتميز على أعلى المستويات، ولمدة ستة أسابيع مجانا بعد إجراء التداخل الجراحي للاعب المصاب، بعدها تكون بأجور مخفضة بنسبة ٥٠٪”.

واختتمَ رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان بالقول: “نهدف من وراء هذه الاتفاقية الى تسهيل مهمة اللاعب المصاب في العودة السريعة للملاعب، لاسيما ان مركز الفيفا الطبي المميز رائدٌ وفاعلٌ في مجال الطب الرياضي”.

ووقع الاتفاقية مع مركز الفيفا الطبي رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الإماراتي يوسف حسين السهلاوي، والأمين العام للتطبيعية محمد فرحان.

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