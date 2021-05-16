غاليري زاموا.. أقدم مبنى في السليمانية

2021/05/16 | 14:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض غاليري "زاموا" اعمالا فنية منذ العام 1995 والغاليري بناء قديم يعود تاريخه الى بدايات تاسيس مدينة السليمانية ويقع في مركز المدينة.

ويعود المنزل الى الكاتب والشاعر والصحفي الكوردي الراحل ابراهيم احمد.

ويحتضن غاليري زامبو اعملا فنية تشكيلية (لوحات، تماثيل، سيراميك، غرافيك) واقام حتى الان العشرات من المعارض الخاصة والمشتركة والعديد من الندوات الفنية والنقدية وفعاليات ااخرى متنوعة لفنانين كورد وعرب من المدن الكوردستانية والعراقية.

PUKmedia اعداد وتصوير: فينوس توفيق

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