الصحة تكشف عن خطة لرفع نسبة الملقّحين إلى 50%

2021/05/16 | 14:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن عزمها رفع نسبة الملقّحين في العراق إلى 50% خلال العام الحالي، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات قاسية لمنع وصول السلالة الهنديَّة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت خطة لرفع نسبة الملقحين خلال هذا العام من 20% إلى 50%"، مبيّناً أن "عدد الذين تلقوا اللقاح لغاية الآن يصل إلى نصف مليون عراقي، وهذا الرقم قليل بالنسبة لما حددته منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أنه "يجب أن يلقح في الأقل 8 ملايين عراقي، وهذا ممكن جداً من خلال تكثيف جهود التوعية الصحية"، مشيرا الى "دور وسائل الإعلام في ايصال الرسائل من خلال تكثيف المعلومات في أخذ القاح، بالاضافة الى أن شبكة الإعلام العراقي في جميع اذرعها كان لها دور كبير منذ البداية وخير نصير ومساند لجهود وزارة الصحة في نشر الثقافة والتوعية الصحية".

وتابع ان "انخفاض نسبة الاصابات بفيروس كورونا ليوم او ليومين لا يعني أن الوباء بدأ بالانحسار خاصة في ظل عدم التزام المواطنين خلال شهر رمضان"، لافتاً الى أن "هذا الوباء خطير حيث يمتاز بالقدرة على التحور فقد ظهرت عدة سلالات كل سلالة اخطر من سابقتها، وآخرها السلالة الهندية التي من الممكن اكتشاف حالة منها بالعراق لأن الهند بلداً كبيراً وجميع دول العالم تتواصل معه من خلال تجارة أو سياحة او غيرهما من الأمور".

وأوضح أن "الوزارة اتخذت اجراءات احترازية قاسية تمنع وصول هذا السلالة أو تؤخر ظهورها، ليس فقط من الجالية العراقية العائدة أو العمالة وانما من الوافدين من جميع الدول"، مؤكداً أن "الوزارة اتخذت اجراءات بالنسبة للوافدين وبالذات من الهند، ويجب تعاون المواطنين بخصوص إجراءات الحجر بالأماكن الخاصة".

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