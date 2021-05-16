2021/05/16 | 14:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراليا تؤكد اغلاق ابوابها بوجه العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراليا تؤكد اغلاق ابوابها بوجه العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).