2021/05/16 | 14:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عزمها رفع توصيات جديدة للجنة العليا بعد العيد بشأن الدوام الحضوري وموعد الامتحانات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (16 آيار 2021)، إن "الوزارة تعتزم مناقشة الدوام الحضوري وآلية إجراء الامتحانات، فضلاً عن تحديد موعدها بعد عطلة عيد الفطر، ورفع التوصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة"، مبيناً أن "جميع امتحانات وزارة التربية حضورية".

وبشأن تقليص المناهج، أكد فاروق أن "مسألة تقليص إضافي للمناهج وحذف بعض المواد من شأن هيئة الرأي"، مشيراً إلى أنه "لغاية الآن لم يتم اتخاذ اي قرار بهذا الشأن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن توجهها حول مستقبل العام الدراسي وترفع توصيات للجنة العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن توجهها حول مستقبل العام الدراسي وترفع توصيات للجنة العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).