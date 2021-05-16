2021/05/16 | 14:46 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة لوضع الاف الصور للشهيد ايهاب الوزني في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/16 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة لوضع الاف الصور للشهيد ايهاب الوزني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة لوضع الاف الصور للشهيد ايهاب الوزني في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).